Посольство Китаю у Великій Британії відреагувало на візит Трасс до Тайваню
У посольстві Китаю вважають, що поїздка експрем'єр-міністра Британії Ліз Трасс до Тайваню є "політичним шоу" та провокаційним кроком
Про це йдеться на офіційному сайті посольства Китаю у Великій Британії.
"Візит британського політика Ліз Трасс до Тайваню є небезпечним політичним шоу, яке лише зашкодить Великобританії. Цей провокаційний крок викликав сильне обурення серед китайського народу і буде рішуче відкинутий людьми з сумлінням з усіх верств суспільства", - пише китайське посольство.
- У вівторок, 16 травня, колишня прем'єр-міністр Британії Ліз Трасс прибула до Тайваню.
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