Посольство Китаю у Великій Британії відреагувало на візит Трасс до Тайваню

Про це йдеться на офіційному сайті посольства Китаю у Великій Британії.

"Візит британського політика Ліз Трасс до Тайваню є небезпечним політичним шоу, яке лише зашкодить Великобританії. Цей провокаційний крок викликав сильне обурення серед китайського народу і буде рішуче відкинутий людьми з сумлінням з усіх верств суспільства", - пише китайське посольство.