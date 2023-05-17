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Посольство Китаю у Великій Британії відреагувало на візит Трасс до Тайваню

17 травня, 2023 середа
03:08
Світ Ліз Трасс

У посольстві Китаю вважають, що поїздка експрем'єр-міністра Британії Ліз Трасс до Тайваню є "політичним шоу" та провокаційним кроком

Про це йдеться на офіційному сайті посольства Китаю у Великій Британії.

"Візит британського політика Ліз Трасс до Тайваню є небезпечним політичним шоу, яке лише зашкодить Великобританії. Цей провокаційний крок викликав сильне обурення серед китайського народу і буде рішуче відкинутий людьми з сумлінням з усіх верств суспільства", - пише китайське посольство.

  • У вівторок, 16 травня, колишня прем'єр-міністр Британії Ліз Трасс прибула до Тайваню.
Китай
Тайвань
Велика Британiя
Ліз Трасс
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