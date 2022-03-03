Посольство Росії на вулиці Героїв України. У Вільнюсі перейменують вулицю

Про це він написав у Facebook.



Вулиця, де розташоване посольство Росії у Вільнюсі, матиме назву Героїв України (Ukrainos Didvyrių g.).



"Відтепер візитна картка кожного співробітника посольства Росії повинна буде віддати шану Героям України. І тому, хто надсилатиме листи до посольства, доведеться згадати про жертви російської агресії та про Героїв України", - йдеться у зверненні.



Також він додав, що пошта Литви не обов'язково доставлятиме листи, якщо адреса вказана неправильно. Єдиною адресою на вулиці Українських Героїв буде російське посольство.



