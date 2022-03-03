Посольство Росії на вулиці Героїв України. У Вільнюсі перейменують вулицю
Мер Вільнюса Ремігіс Шимасюс звернувся до посольства Росії у Литві з рекомендацією змінити адресу на візитівках
Про це він написав у Facebook.
Вулиця, де розташоване посольство Росії у Вільнюсі, матиме назву Героїв України (Ukrainos Didvyrių g.).
"Відтепер візитна картка кожного співробітника посольства Росії повинна буде віддати шану Героям України. І тому, хто надсилатиме листи до посольства, доведеться згадати про жертви російської агресії та про Героїв України", - йдеться у зверненні.
Також він додав, що пошта Литви не обов'язково доставлятиме листи, якщо адреса вказана неправильно. Єдиною адресою на вулиці Українських Героїв буде російське посольство.
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