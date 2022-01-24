Посольство США в Білорусі закликало своїх громадян бути пильними через військову активність РФ біля кордону України
Посольство США в Білорусі звернулося до американців із закликом бути обережними у зв'язку з військовою активністю Росії біля українського кордону
Про це йдеться в заяві посольства.
"Необхідно проявляти підвищену обережність і пильність у зв'язку з політичною і військовою напруженістю в регіоні. Продовжують надходити повідомлення про подальшу незвичайну військову активність Росії біля кордонів України, зокрема біля кордону з Білоруссю", - пояснили у відомстві.
У випадку виникнення надзвичайних ситуацій відомство радить громадянам США виїхати з Білорусі.
- 22 січня повідомлялося, що посольство США звернулося до Державного департаменту, з проханням дозволити неосновним співробітникам та їхнім родинами виїхати з України.
- Згодом Державний департамент Сполучених Штатів дав дозвіл на добровільний від’їзд державних службовців США та зобов’язав виїхати членів їхніх родин з посольства у Києві.
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