Посольство США в Білорусі закликало своїх громадян бути пильними через військову активність РФ біля кордону України

Про це йдеться в заяві посольства.



"Необхідно проявляти підвищену обережність і пильність у зв'язку з політичною і військовою напруженістю в регіоні. Продовжують надходити повідомлення про подальшу незвичайну військову активність Росії біля кордонів України, зокрема біля кордону з Білоруссю", - пояснили у відомстві.



У випадку виникнення надзвичайних ситуацій відомство радить громадянам США виїхати з Білорусі.



22 січня повідомлялося, що посольство США звернулося до Державного департаменту, з проханням дозволити неосновним співробітникам та їхнім родинами виїхати з України.

Згодом Державний департамент Сполучених Штатів дав дозвіл на добровільний від’їзд державних службовців США та зобов’язав виїхати членів їхніх родин з посольства у Києві.

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