Постачальники оприлюднили ціни на газ за сезонними тарифами

Про це повідомляє консультаційний центр ГазПравда.



Згідно з повідомленням, найпоширенішою пропозицією у рамках сезонних тарифних планів є можливість сплачувати за паливо рівномірними частинами щомісяця.



Загальна сума до сплати у таких тарифах визначається відповідно до об'єму газу, який клієнт у середньому споживає протягом опалювального сезону. Далі цю суму він рівномірними частинами щомісяця.



При цьому, зазначають у центрі, вартість кубометра газу обіцяють однакову до самого кінця опалювального сезону.

"Що стосується вартості кубометра газу в цих сезонних пропозиціях, то вона – ідентична річній базовій. Зважаючи на рекордне подорожчання газу в світі, запропонувати нижчі ціни, аніж у річних фіксованих контрактах, постачальники не змогли", - додають у центрі.



Так, газопостачальна компанія "Нафтогаз України" запропонувала ціну 7,96 грн/куб.м з терміном дії тарифу з 1 жовтня 2021 року по 30 квітня 2022 року. Підключитися до тарифу можна до 31 жовтня.



Крім того, регіональні газзбути під брендом "Твій Газзбут" пропонують ціну 7,99 грн/куб.м. Термін дії тарифу - з 1 травня 2021 року по 30 квітня 2022 року. Підключитися до нього можна до 31 серпня.



Таким чином, у центрі зауважили, що сезонні тарифні плани на газ для населення дешевшими не будуть. Однак інструмент рівномірної оплати дозволить людям краще розподілити навантаження на сімейний бюджет і таким чином уникнути великих рахунків узимку.