Постачання, мотивація, проблемні питання: Зеленський відвідав бойові бригади на Донеччині

Про це повідомили в Офісі президента України.

Глава держави разом із командувачем морської піхоти й ОТУ "Донецьк" Юрієм Содолем і першим заступником міністра оборони Олександром Павлюком відвідав командні пункти 109-ї окремої бригади територіальної оборони, 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірал Михайла Білинського, 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха, 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, 37-ї окремої бригади морської піхоти, 38-ї окремої бригади морської піхоти.

Президент заслухав доповіді командування щодо ситуації на ділянках відповідальності бригад, а також про виконання бойових завдань і рівень матеріально-технічного забезпечення.

Зеленський обговорив проблемні питання з військовими командирами, серед яких вони найчастіше згадували дедалі більшу потребу в БПЛА та антидронових засобах, недостатнє комплектування підрозділів особовим складом і нестачу окремих типів боєприпасів. Також обговорили створення допоміжної системи менеджменту для забезпечення бригад та підвищення мотивації воїнів.

Володимир Зеленський вручив державні нагороди українським захисникам, які відбивають атаки ворога у складі оперативно-тактичного угруповання "Донецьк".

Орден "Золота Зірка" із присвоєнням звання Героя України отримав командир 36-ї окремої бригади морської піхоти Командування морської піхоти ВМС ЗСУ Віктор Сікоза, який був призначений на посаду командира 36-ї ОБрМП у квітні 2022-го.

Під його керівництвом бригада виконувала бойові завдання на Херсонському напрямку, потім перейшла в оперативне підпорядкування командира ОТУ "Донецьк". Неодноразово полковник особисто очолював підрозділи бригади під час контрнаступальних дій.

Орденами Богдана Хмельницького І-ІІІ ступенів, "За мужність" ІІІ ступеня та орденами княгині Ольги ІІІ ступеня президент нагородив захисників і захисниць, які проявили особисту мужність і самовіддано діяли, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України.

"Потужні люди, які захищають нашу державу. Шановні панове офіцери, солдати, – усі, хто захищає, ризикуючи собою, життя України. Я хочу вас усіх сьогодні привітати, подякувати вам, потиснути руки. Подякувати вашим батькам за те, що ви робите, за те, що ви є", – сказав Володимир Зеленський.

Фото: Офіс президента України

Фото: Офіс президента України