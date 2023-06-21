Про це інформує пресцентр Служби безпеки України.

За даними слідства, для реалізації оборудок росіянин використовував підконтрольне йому ТОВ Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат у Дніпропетровській області. Рідкісні мінерали з родовищ української компанії є незамінними компонентами для виробництва високоякісного титану.

Шелков постачав їх на замовлення підприємств російського військово-промислового комплексу, серед яких є виробники крилатих ракет "калібр", бойових літаків МіГ-35 та СУ-35 і гелікоптерів Ка-52.

Як встановила СБУ, у лютому 2023 року Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат перейшов у державну власність. Шелков приховано став бенефіціарним власником української видобувної компанії ще до початку повномасштабного вторгнення РФ.

Зазначається, що фактичне управління підприємством здійснював через російського монополіста з виробництва титану ПАТ "Корпорація ВСМПО-АВІСМА". Цю діяльність він проводив спільно з радником гендиректора цієї компанії. У СБУ зазначають, що корпорація входить до структури найбільших виробників озброєнь для російського війська.

Після 24 лютого 2022 року Шелков хотів уникнути санкцій і приховати свою роль у промислових активах, тому намагався передати формальне управління підконтрольній комерційній структурі у Дніпропетровській області. Однак співробітники Служби безпеки викрили оборудку, своєчасно її заблокували та ініціювали передачу 100% російського майна в дохід України.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Шелкову та його спільнику Федосеєву про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

"Оскільки фігуранти перебувають на території Росії, тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності за злочини проти нашої держави", - зазначили в СБУ.