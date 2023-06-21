Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

Зазначено, що посадовець регіонального підрозділу компанії "Укренерго", який очолював групу з оптимізації та розрахунку втрат електричної енергії, збирав інформацію про місця розташування ключових електропідстанцій на території Харківської, Сумської, Полтавської, Донецької та Луганської областей. Також він повідомляв російську спецслужбу про орієнтовну напругу енергооб’єктів, а також рівень їх пошкоджень після ворожих обстрілів.

Інформатор передавав відомості російській спецслужбі через "зв’язкового", який перебував у тимчасово окупованій Горлівці. Як зазначають у Службі безпеки, розвідінформація потрібна була окупантам для підготовки нових та проведення повторних повітряних ударів по електричних підстанціях для повного знеструмлення 5 областей України.

За даними слідства, російська спецслужба завербувала чоловіка до початку повномасштабного вторгнення і перевела в "сплячий режим".

"Після 24 лютого 2022 року ФСБ "активувала" свого агента і визначила йому завдання щодо проведення розвідувально-підривної діяльності проти України", - йдеться у повідомленні.

Чоловіка затримали у Харкові під час виконання розвідувального завдання ФСБ. Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зараз він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.