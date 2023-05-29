Коригував російські ракетні удари: СБУ затримала ексдепутата-комуніста Запорізької міськради
Правоохоронці у Запоріжжі затримали ворожого агента, який у 2015 році майже пів року був депутатом-комуністом міської ради. Його підозрюють у коригування вогню РФ по Україні
Про це інформує Служба безпеки України.
Слідство встановило, що агентом РФ виявився прихильник комунізму, який у 2001 році отримав 6 років ув’язнення за планування державного перевороту в країні. Після відбуття покарання той вступив до місцевого осередку забороненої компартії й став депутатом.
Підозрюваний був активним учасником прокремлівських організацій "Союз радянських офіцерів" та "Безсмертний полк".
Наприкінці 2022 року його завербував кадровий співробітник ФСБ.
Фото: Служба безпеки України
Для виконання завдань зловмисник сформував власну інформаторську мережу, до якої увійшли колишні однопартійці. Через них він отримував інформацію про промислові підприємства і технічний стан критичної інфраструктури.
Ексдепутат особисто виїжджав на місце й проводив фото- та відеофіксацію об’єктів. Отриману інформацію передавав РФ, яка використовувала її для підготовки повітряних атак по території регіону.
Унаслідок російських ударів загинули троє місцевих жителів. Було зруйновано 30 приватних будинків і пошкоджено одне з промислових підприємств Запорізької області.
Під час обшуків знайдено телефони з доказами, велика кількість забороненої комуністичної символіки.
Фото: Служба безпеки України
Слідчі повідомили фігуранту про підозру за державну зраду, вчинена в умовах воєнного стану.
Фото: Служба безпеки України
- Також СБУ затримала місцевого жителя, який коригував удари РФ по Миколаївщині "шахедами" та фосфорними снарядами.
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