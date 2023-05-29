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Коригував російські ракетні удари: СБУ затримала ексдепутата-комуніста Запорізької міськради

29 травня, 2023 понедiлок
11:39
Кримінал

Правоохоронці у Запоріжжі затримали ворожого агента, який у 2015 році майже пів року був депутатом-комуністом міської ради. Його підозрюють у коригування вогню РФ по Україні

Про це інформує Служба безпеки України.

Слідство встановило, що агентом РФ виявився прихильник комунізму, який у 2001 році отримав 6 років ув’язнення за планування державного перевороту в країні. Після відбуття покарання той вступив до місцевого осередку забороненої компартії й став депутатом.

Підозрюваний був активним учасником прокремлівських організацій "Союз радянських офіцерів" та "Безсмертний полк".

Наприкінці 2022 року його завербував кадровий співробітник ФСБ.


Фото:  Служба безпеки України

Для виконання завдань зловмисник сформував власну інформаторську мережу, до якої увійшли колишні однопартійці. Через них він отримував інформацію про промислові підприємства і технічний стан критичної інфраструктури.

Ексдепутат особисто виїжджав на місце й проводив фото- та відеофіксацію об’єктів. Отриману інформацію передавав РФ, яка використовувала її для підготовки повітряних атак по території регіону.

Унаслідок російських ударів загинули троє місцевих жителів. Було зруйновано 30 приватних будинків і пошкоджено одне з промислових підприємств Запорізької області.

Під час обшуків знайдено телефони з доказами, велика кількість забороненої комуністичної символіки.

Фото:  Служба безпеки України

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за державну зраду, вчинена в умовах воєнного стану.

Фото:  Служба безпеки України

  • Також СБУ затримала місцевого жителя, який коригував удари РФ по Миколаївщині "шахедами" та фосфорними снарядами. 

Запоріжжя
СБУ
російська армія
ФСБ
окупанти
Запорізька область
ракетний удар
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