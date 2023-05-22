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Фіксував локації Сил оборони й коригував ворожі атаки: на Миколаївщині затримали російського агента

22 травня, 2023 понедiлок
10:17
Кримінал

СБУ затримала місцевого жителя, який коригував удари РФ по Миколаївщині "шахедами" та фосфорними снарядами  

Про це повідомили у Службі безпеки України

Контррозвідка Служби безпеки затримала у Миколаївській області російського агента, який передавав окупантам локації Сил оборони.

Як повідомили в СБУ, чоловік об’їжджав прифронтові території області та приховано фіксував місця базування особового складу й техніки українських захисників. Також він намагався виявити склади з озброєнням та боєприпасами ЗСУ, зокрема й іноземного виробництва, виконуючи завдання своїх російських кураторів.

Окрім того, чоловік передавав росіянам інформацію про наслідки їхніх повітряних атак з використанням фосфорних боєприпасів, реактивних систем залпового вогню "Град" та іранських дронів Shahed. Отримані дані загарбники використовували для повторних ударів по регіону, насамперед по Очакову, та для підготовки нових атак. 

Контррозвідники СБУ затримали російського агента під час виконання ворожого розвідзавдання.

За даними слідчих, затриманий – місцевий житель, якого агресор дистанційно залучив до співпраці. Розвідувальну інформацію він передавав через месенджер у вигляді текстових повідомлень. Під час обшуку в чоловіка виявили мобільний телефон, який він використовував для комунікації з окупантами.

Фото: СБУ


Фото: СБУ

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Якщо провину доведуть, йому загрожує довічне позбавлення волі.

Наразі вирішують питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. 


 
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