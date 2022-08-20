Постпред РФ в Австрії Міхаіл Ульянов закликав безпощадно ставитися до української нації. У Зеленського відповіли

Радник голови ОПУ Михайло Подоляк відреагував на слова постпреда РФ в Австрії Міхаіла Ульянова у твіттері.

Відомо, що раніше Володимир Зеленський подякував США у твіттері за ще одну партію військової допомоги. Ульянов відповів на цей твіт словами "Жодної пощади населенню України!", однак згодом видалив допис.

Російському чиновнику відповів Михайло Подоляк.

"Постпред РФ в Австрії Міхаіл Ульянов заявляє про необхідність "остаточного вирішення українського питання" та закликає до геноциду. Знову почули в Європі: "Не всі росіяни такі як Путін" і "Потрібно дати попрацювати Північному потоку-2". Час зрозуміти: РФ - це фашистська вертикаль мільйонів людей", – зазначив він.

Пізніше Міхаіл Ульянов написав, що твіт неправильно сприйняли.

"Я повинен перепросити. Я забув, з ким маю справу. Я, звичайно, мав на увазі США з їх поставками зброї та президента України, який буквально вчора заявив, що він відкидає будь-які мирні переговори. Дійсно, жодної пощади з їхнього боку до українського населення. Це те, що я сказав", - підсумував він.

19 серпня ЗМІ повідомили, що США нададуть Україні ще $775 млн військової допомоги. До пакету увійдуть боєприпаси для HIMARS, безпілотники й ракетні системи. Також США планують передати Україні ЗРК NASAMS протягом наступних 2-3 місяців.

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