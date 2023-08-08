Постпред США при ОБСЄ уточнив, які гарантії безпеки може отримати Україна

Про це в інтерв'ю Укрінформу сказав постпред США при Організації з безпеки й співробітництва в Європі (ОБСЄ) Майкл Карпентер.

За його словами, українська армія має бути настільки потужною, аби РФ навіть не думала про майбутній напад.

"Ми розглядаємо розбудову спроможностей та самих збройних сил. І тут можете поглянути, наприклад, на те, що Сполучені Штати зробили для нашого партнера Ізраїлю, протягом багатьох років забезпечуючи його цією якісною військовою перевагою", - сказав Карпентер.

"Тобто, йдеться про розбудову в Україні таких збройних сил, які стримають майбутню агресію. Стримування ґрунтується на політичній волі діяти та, перш за все, на спроможностях. Тому з часом ці спроможності мають бути нарощені", - наголосив він.

Постпред США підкреслив, що наразі важливо не дати президентові РФ Путіну стерти Україну з карти світу.