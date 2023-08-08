Постпред США при ОБСЄ уточнив, які гарантії безпеки може отримати Україна
США вважають важливою розбудову в довгостроковій перспективі таких збройних сил, яких Україна потребує для стримування майбутньої агресії Росії
Про це в інтерв'ю Укрінформу сказав постпред США при Організації з безпеки й співробітництва в Європі (ОБСЄ) Майкл Карпентер.
За його словами, українська армія має бути настільки потужною, аби РФ навіть не думала про майбутній напад.
"Ми розглядаємо розбудову спроможностей та самих збройних сил. І тут можете поглянути, наприклад, на те, що Сполучені Штати зробили для нашого партнера Ізраїлю, протягом багатьох років забезпечуючи його цією якісною військовою перевагою", - сказав Карпентер.
"Тобто, йдеться про розбудову в Україні таких збройних сил, які стримають майбутню агресію. Стримування ґрунтується на політичній волі діяти та, перш за все, на спроможностях. Тому з часом ці спроможності мають бути нарощені", - наголосив він.
Постпред США підкреслив, що наразі важливо не дати президентові РФ Путіну стерти Україну з карти світу.
- 3 серпня стало відомо, що Україна розпочала переговори зі США щодо надання безпекових гарантій.
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