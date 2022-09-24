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Потенційний суперник Ломаченка переміг з нокдауном, але позбувся титулів

24 вересня, 2022 субота
09:23
Спорт Шакур Стівенсон та Робсон Консейсау (ліворуч)

Американський боксер Шакур Стівенсон переміг бразильця Робсона Консейсау, але позбувся звання чемпіона світу WBO та WBC через провалене зважування

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

У ніч проти 24 вересня у Нью-Джерсі (США) Стівенсон переміг Консейсау 117:109, 118:108, 117:109. У четвертому раунді американець відправив бразильця у нокдаун. 

Попри це, американець позбувся титулів чемпіона світу в другій напівлегкій вазі (до 59 кг) за версіями WBC (Всесвітньої боксерської ради) та WBO (Всесвітньої боксерської організації) через те, що не вклався у ліміт категорії на зважуванні. Пояси оголошено вакантними.     

Після цього Шакур Стівенсон оголосив, що продовжить виступи в легкій вазі (до 61.2 кг), де чемпіоном раніше був Василь Ломаченко. 

Американець неодноразово заявляв про бажання зустрітися з українцем. Промоутером обох боксерів є Боб Арум. 

Наразі усіма титулами у легкій вазі (до 61,2 кг) володіє американець Девін Хейні, який захищатиме їх 15 жовтня у реванші з австралійцем Джорджем Камбососом.  

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Бокс
Василь Ломаченко
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