Потенційний суперник Ломаченка переміг з нокдауном, але позбувся титулів
Американський боксер Шакур Стівенсон переміг бразильця Робсона Консейсау, але позбувся звання чемпіона світу WBO та WBC через провалене зважування
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У ніч проти 24 вересня у Нью-Джерсі (США) Стівенсон переміг Консейсау 117:109, 118:108, 117:109. У четвертому раунді американець відправив бразильця у нокдаун.
Попри це, американець позбувся титулів чемпіона світу в другій напівлегкій вазі (до 59 кг) за версіями WBC (Всесвітньої боксерської ради) та WBO (Всесвітньої боксерської організації) через те, що не вклався у ліміт категорії на зважуванні. Пояси оголошено вакантними.
Після цього Шакур Стівенсон оголосив, що продовжить виступи в легкій вазі (до 61.2 кг), де чемпіоном раніше був Василь Ломаченко.
Американець неодноразово заявляв про бажання зустрітися з українцем. Промоутером обох боксерів є Боб Арум.
Наразі усіма титулами у легкій вазі (до 61,2 кг) володіє американець Девін Хейні, який захищатиме їх 15 жовтня у реванші з австралійцем Джорджем Камбососом.
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17 серпня стало відомо, що Василь Ломаченко проведе наступний бій у жовтні 2022 року проти американця Джемейна Ортіса.
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