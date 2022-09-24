Про це повідомляє Еспресо.TV.

У ніч проти 24 вересня у Нью-Джерсі (США) Стівенсон переміг Консейсау 117:109, 118:108, 117:109. У четвертому раунді американець відправив бразильця у нокдаун.

Попри це, американець позбувся титулів чемпіона світу в другій напівлегкій вазі (до 59 кг) за версіями WBC (Всесвітньої боксерської ради) та WBO (Всесвітньої боксерської організації) через те, що не вклався у ліміт категорії на зважуванні. Пояси оголошено вакантними.

Після цього Шакур Стівенсон оголосив, що продовжить виступи в легкій вазі (до 61.2 кг), де чемпіоном раніше був Василь Ломаченко.

Американець неодноразово заявляв про бажання зустрітися з українцем. Промоутером обох боксерів є Боб Арум.

Наразі усіма титулами у легкій вазі (до 61,2 кг) володіє американець Девін Хейні, який захищатиме їх 15 жовтня у реванші з австралійцем Джорджем Камбососом.

17 серпня стало відомо, що Василь Ломаченко проведе наступний бій у жовтні 2022 року проти американця Джемейна Ортіса.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb