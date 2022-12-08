Про це інформує синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко.

"Потепління, дощі з мокрим снігом чи мокрий сніг з дощем, по-весняному рвучкий вітер, навіть сонечко - все це теперішня синоптична українська картина", - пише синоптик.

У п'ятницю погода очікується подібною - місцями мокрий сніг та дощ, на Заході та Сході періодично сильні пориви вітру, проте скрізь в Україні досить тепло.

Температура повітря 9 грудня становитиме впродовж дня 0...+5 градусів, на Півдні +4...+9, в Криму до +14 градусів.

У Києві завтра місцями невеликий мокрий сніг, після обіду - без істотних опадів. Вночі -1...-3 градуси, вдень близько нуля.

У суботу та неділю в столиці буде дуже тепло, але йтимуть дощі та буде сильний вітер. Передбачається до +8 градусів.

10-11 грудня та в понеділок у більшості областей України температура повітря стрибне до весняних позначок: +4...+12 градусів.

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