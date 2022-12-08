Дощ з мокрим снігом, рвучкий вітер, але скрізь тепло: прогноз погоди на 9 грудня від Наталки Діденко
Завтра, 9 грудня, в Україні очікується незначне потепління. Прогнозується дощ з мокрим снігом, рвучкий вітер і сонечко
Про це інформує синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко.
"Потепління, дощі з мокрим снігом чи мокрий сніг з дощем, по-весняному рвучкий вітер, навіть сонечко - все це теперішня синоптична українська картина", - пише синоптик.
У п'ятницю погода очікується подібною - місцями мокрий сніг та дощ, на Заході та Сході періодично сильні пориви вітру, проте скрізь в Україні досить тепло.
Температура повітря 9 грудня становитиме впродовж дня 0...+5 градусів, на Півдні +4...+9, в Криму до +14 градусів.
У Києві завтра місцями невеликий мокрий сніг, після обіду - без істотних опадів. Вночі -1...-3 градуси, вдень близько нуля.
У суботу та неділю в столиці буде дуже тепло, але йтимуть дощі та буде сильний вітер. Передбачається до +8 градусів.
10-11 грудня та в понеділок у більшості областей України температура повітря стрибне до весняних позначок: +4...+12 градусів.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.51
Купівля 39.51Продаж 40.2
-
EUR
Купівля 40.78Продаж 41.8
- Актуальне
- Важливе