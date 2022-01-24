"Потрібна "кістка", з якою Путін вийшов би з гри": нардеп Соболєв припустив, що РФ прагнутиме втілення "формули Штайнмаєра" для деескалації
Нардеп Сергій Соболєв вважає, що визнання Росією терористів "Л/ДНР" призведе до жорстких санкцій
Про це він заявив у ефірі "Тиждень з Марією Гурською" на Еспресо.TV.
"Ситуація, на мій погляд, абсолютно зрозуміла. Для РФ зараз потрібна "кістка", з якою вони могли б відступити. Оскільки стало зрозуміло, що перші дві пропозиції, які були сформульовані в так званому зверненні до країн НАТО і США не пройшли. Я маю на увазі нерозширення НАТО і виведення військ з країн, де вони були розміщені після розпаду СРСР і Варшавського пакту. Тепер треба якась "кістка", з якою Путін міг би вийти з цієї гри", - сказав Соболєв.
На його думку, такою річчю може бути саме імплементація "формули Штайнмаєра".
"Все буде залежить від того, наскільки українське керівництво та, безпосередньо, президент Зеленський зможуть встояти перед такими викликами. Я мало вірю в те, що РФ просто зупиниться на визнанні ОРДЛО так званими народними республіками. На мій погляд, гра набагато серйозніша, бо якщо це станеться - це прямі дуже жорсткі санкції проти режиму Путіна і навряд чи він обмежиться просто визнанням", - підсумував депутат.
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