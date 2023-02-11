Про це засновник ПВК Вагнера Євген Пригожин розповів в інтерв'ю пропагандисту і воєнкору Семену Пегову.

При мінімальному завданні, що полягає у зайнятті всієї території "ДНР" та "ЛНР", на це піде до двох років.

"Якщо нам треба йти до Дніпра, то тоді на 3 роки. Якщо нам треба закрити "ДНР" та "ЛНР", то ще хоча б роки 1,5-2 треба попрацювати", — сказав він.