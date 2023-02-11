"Потрібно 1,5-2 роки":Пригожин не вірить що РФ зможе швидко "закрити "ДНР" та "ЛНР"
Засновник ПВК Вагнера Євген Пригожин заявив, що терміни завершення військових дій в Україні залежать від того, які цілі будуть поставлені
Про це засновник ПВК Вагнера Євген Пригожин розповів в інтерв'ю пропагандисту і воєнкору Семену Пегову.
При мінімальному завданні, що полягає у зайнятті всієї території "ДНР" та "ЛНР", на це піде до двох років.
"Якщо нам треба йти до Дніпра, то тоді на 3 роки. Якщо нам треба закрити "ДНР" та "ЛНР", то ще хоча б роки 1,5-2 треба попрацювати", — сказав він.
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