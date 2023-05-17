Таку думку вона висловила в етері телеканалу "Еспресо"

"Всі снаряди на нашій території, які залишаються від навали російських окупантів, є небезпечними. Теж саме стосується і боєприпасів, які залишились після Другої світової війни. Оскільки як такого гуманітарного розмінування тоді не було. Саме через це ми й досі знаходимо такі снаряди", - пояснила Кустовська.

Менеджер ГО "Асоціація саперів України" вважає, що для повного розмінування території України потрібно щонайменше 60 років.

"Зараз оператори з гуманітарного розмінування докладають чималих зусиль для того, щоб очистити нашу територію від снарядів. Цей процес дуже складний і важкий. Однак, якщо ми не будемо зупинятись, то через 60 років ми маємо шанс повністю очистити нашу територію від вибухонебезпечних предметів. Це стосується снарядів Другої світової війни та російсько-української війни", - додала вона.