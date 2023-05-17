Потрібно 60 років, щоб очистити всю територію України від вибухонебезпечних предметів, - менеджер ГО "Асоціація саперів України" Кустовська
Менеджер ГО "Асоціація саперів України" Ірина Кустовська вважає, що для повного очищення території України від вибухонебезпечних предметів потрібно понад 60 років
Таку думку вона висловила в етері телеканалу "Еспресо"
"Всі снаряди на нашій території, які залишаються від навали російських окупантів, є небезпечними. Теж саме стосується і боєприпасів, які залишились після Другої світової війни. Оскільки як такого гуманітарного розмінування тоді не було. Саме через це ми й досі знаходимо такі снаряди", - пояснила Кустовська.
Менеджер ГО "Асоціація саперів України" вважає, що для повного розмінування території України потрібно щонайменше 60 років.
"Зараз оператори з гуманітарного розмінування докладають чималих зусиль для того, щоб очистити нашу територію від снарядів. Цей процес дуже складний і важкий. Однак, якщо ми не будемо зупинятись, то через 60 років ми маємо шанс повністю очистити нашу територію від вибухонебезпечних предметів. Це стосується снарядів Другої світової війни та російсько-української війни", - додала вона.
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