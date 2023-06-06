Наслідки підриву греблі Каховської ГЕС будуть масштабними. Починаючи від затоплення величезної кількості територій України, закінчуючи обмеженими можливостями подачі питної води до південних регіонів нашої країни та АРК.

Росія діє так, тому що вона – країна-терорист. Так діяла завжди – так і діятиме далі, якщо її не зупинити.

Подібним чином в кремлі демонструють, що мають намір і надалі підіймати ставки. Що піде на все, щоб зупинити наш контрнаступ. Потрібно буде підірвати Запорізьку АЕС (де після сьогоднішніх подій можуть виникнути серйозні проблеми) зробити там якусь катастрофу – російські терористи це зроблять. Так залякують нас та весь цивілізований світ. Який точно має терміново зібрати з приводу чергового російського варварства Раду Нацбезпеки ООН і поставити нарешті питання руба – РФ там не місце!

Так залякують нас та весь цивілізований світ. Який точно має терміново зібрати з приводу чергового російського варварства Раду Нацбезпеки ООН і поставити нарешті питання руба – РФ там не місце!

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Другий крок (паралельний) – на рівні національних законодавств усіх країн цивілізованого світу слід зазначити, що РФ – країна-терорист, а її найвище військово-політичне керівництво – терористи №1. За будь-яку співпрацю з ними – бити санкціями. У тому числі тих, хто намагається себе уявити у ролі миротворця – як той самий Китай.

Питання порядку денного має бути – не як врегулювати "українську кризу" (як цю жахливу війну називають деякі умовні "нейтрали"), а як скоріше покарати РФ, її терористичний режим, її народну масу, який цей режим підтримує.

Затягуючи ці процеси, ми створюємо умови, щоб воєнні злочини наростали в геометричній прогресії!

Україна має отримати ще більше озброєння, бути готовою до різних сценаріїв (включно з найгіршим – ядерною загрозою), а на порядку денному – стояти саме питання покарання росіян за воєнні злочини, за тероризм. Головне — не піддаватися на шантаж, яким знову і знову козиряє РФ.

Ключова позиція – із терористами не можна домовлятися. Терористів треба знищувати.

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Про автора. Олександр Антонюк, політичний експерт

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