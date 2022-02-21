Потрібно розглянути питання про колабораціонізм і перебування у Раді фракції ОПЗЖ, - аналітик Горбач про побиття Шуфрича
Політаналітик Володимир Горбач прокоментував бійку головного редактора видання "Цензор.Нет" Юрія Бутусова та нардепа від ОПЗЖ Нестора Шуфрича в ефірі одного із телеканалів
Про це він заявив у ефірі програми "Тиждень з Марією Гурською" на Еспресо.TV.
"Я думаю, що наміри притягнути Юрія Бутусова до якоїсь правової відповідальності можуть бути гіпотетично, навіть якщо не особисто від Шуфрича, але від когось іншого. Але я не думаю, що це реалістично зробити найближчим часом. Думаю, що вони спробують повернутися до цього питання в більш спокійний час", - сказав Горбач.
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На його думку, після бійки Шуфрича не лише потрібно прибирати з посади голови комітету Ради з питань свободи слова.
"Я хочу нагадати, що в надзвичайних умовах при надзвичайній загрозі для нацбезпеки та оборони в 2014 році Верховна Ради заборонила діяльність Комуністичної партії України. Я думаю, що парламенту потрібно розглянути питання в контексті закону про колабораціонізм і про припустимість перебування в українському парламенті такої політичної фракції як ОПЗЖ, члени якої фактично підозрюються і я в цьому не сумніваюся - є російською агентурою впливу в українському політикумі", - додав аналітик.
Горбач вважає, що Нестор Шуфрич - це той "боєць-провокатор, якого б'ють за те, що він виконує свою функцію хлопчика для биття".
"Його спеціально підсовують з певними меседжами, щоб його били. Це людина-провокатор, подразник, ходяча провокація. А хто це робить? Його політична партія", - підсумував аналітик.
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