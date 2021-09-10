Потрібно розмовляти з Путіним, - Кулеба щодо врегулювання конфлікту на Донбасі
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що для врегулювання конфлікту на Донбасі "потрібно розмовляти з тим, хто ухвалює рішення в РФ"
Про це він сказав під час ефіру на одному з телеканалів, передає ТСН.
"Попри все те лукавство, яке ми чуємо з Кремля і від президента Росії зокрема, для всіх є очевидним, що йдеться про міжнародний збройний конфлікт, у якому є два учасники - Україна і Росія. І потрібно розмовляти саме з тим, хто ухвалює рішення у Російській Федерації. А це Володимир Путін", - пояснив очільник МЗС.
За його словами, саміт передбачатиме "надзвичайно складну розмову", однак до неї "потрібно йти".
"Це не означає, що ми відкидаємо "Нормандський формат". Однозначно ні! Навпаки, ми зараз активізували роботу над підготовкою нового саміту у "Нормандському форматі", - сказав Кулеба.
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