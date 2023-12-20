Потрібно відійти від ілюзії, що дрони замінять артилерію, - Згурець

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Потрібно відійти від ілюзії, що дрони замінять артилерію. Тому що з точки зору потужності й роботи в різних погодних умовах артилерію замінити неможливо. Командири ударних рот, які використовують FPV-дрони, теж кажуть, що неможливо дронами замінити артилерію. І ми маємо зважати на їхні висновки", - наголосив Згурець.

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express також додав, що українським військовим потрібно понад 2 млн FPV-дронів на рік.

"Коли ми говоримо про потребу в 1 млн FPV-дронів, то ці цифри занадто занижені. За певними оцінками, виготовляється 50 тис. FPV-дронів на місяць. У нас є близько 200 різних компаній, які можуть збирати дрони. Окремі компанії можуть виготовляти до 10 тис. дронів на місяць. Мінімальна потреба в FPV-дронах становить десь 200 тис. на місяць. Ми маємо говорити про показники 2 млн плюс на рік. Це та кількість, яка потрібна на полі бою. І це ставить завдання щодо кількості операторів для ЗСУ, які керують цими дронами", - пояснив Згурець.