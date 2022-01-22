Потрійна ДТП у Києві: Ford вилетів у лоба Jeep, є постраждалі
У Святошинському районі столиці на Новоірпінській трасі сталася ДТП за участі Ford Fusion, Jeep Patriot та Seat Leon
Про це повідомляють Вартові.Еспресо.
Як вдалося дізнатися Вартовим Еспресо зі слів водія Seat, він рухався у сторону Ірпеня з Києва за позашляховиком Jeep. Раптом, з невідомих причин, у лоба Jeep вилетів Ford. Після цього, водій Seat по інерції в'їхав у задню частину Jeep
Внаслідок аварії постраждав водій та пасажирка Ford, їх шпиталізували. За словами водія Seat, жінка була у непритомному стані. Рятувальники за допомогою спецінструменту визволили її з авто.
На місці події працює слідчо-оперативна група, яка і з'ясує подробиці ДТП.
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