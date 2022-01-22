Потрійна ДТП у Києві: Ford вилетів у лоба Jeep, є постраждалі

Про це повідомляють Вартові.Еспресо.

Як вдалося дізнатися Вартовим Еспресо зі слів водія Seat, він рухався у сторону Ірпеня з Києва за позашляховиком Jeep. Раптом, з невідомих причин, у лоба Jeep вилетів Ford. Після цього, водій Seat по інерції в'їхав у задню частину Jeep

Внаслідок аварії постраждав водій та пасажирка Ford, їх шпиталізували. За словами водія Seat, жінка була у непритомному стані. Рятувальники за допомогою спецінструменту визволили її з авто.

На місці події працює слідчо-оперативна група, яка і з'ясує подробиці ДТП.

























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