Потужна триметрова ракета пошкодила 26 об'єктів Золочівської громади, - голова райради Кавецький

Про це він повідомив в етері Еспресо.



"У Золочівському районі це не в перше, вже третій раз до нас прилетіли такі непрохані гості. І останній приліт до Золочева завдав величезної біди. До 26 об'єктів було пошкоджено, а найбільшої шкоди зазнала наша цегельня. Щодо постраждалих, то шість людей зазнали легких поранень, бо їх житло було найближче до вибуху, саме ці люди приїхали до нас з Харківської області. Ми надали першочергову допомогу й у вечері постраждалі були по домівках" – зазначив голова райради.



Орест Кавецький розповів, що на сьогодні ще збираються заявки по збитках і далі на місцях будуть складатися акти руйнувань, щоб у близькому майбутньому докласти всі сили на відновлення пошкоджень.



"Пошкоджені не тільки приватні будинки, також Золочівський замок зазнав незначного пошкодження, там вибито два вікна. Також у коледжі збито десь до 35 вікон. Була дуже потужна хвиля від ракетного удару, бо ракета сучасного зразку і мала розмір до трьох метрів з вагою біля тонни, відповідно, мала величезну вибухову хвилю. Завдяки нашому Золочівському замку, район адміністрації, який за півкілометра від епіцентру вибуху, не зазнав ніяких пошкоджень, гора біля замку призупинила вибухову хвилю" – пояснив Кавецький.



Голова райради додав, що у місті не було фатальних випадків, тому що люди не ігнорують сирен і дисципліновані щодо інструктажів, як поводитися під час тривог. Хоча на цегельні і працювало багато людей, але під час сирени всі пішли до укриття.

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