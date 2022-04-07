Потяг із Харкова до Києва на 13:50 7 квітня скасували з технічних причин
О 13:50 потяг Харків - Київ не виїхав через технічні проблеми, пасажирів просять сісти на інший поїзд
Про це повідомила Укрзалізниця.
"Потяг №723 із Харкова до Києва о 13:50 не відправився з технічних причин. Пасажири, які мають квитки на цей потяг повинні зробити посадку на потяг № 755 Харків - Київ о 17:00", - ідеться в заяві.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.83
-
EUR
Купівля 31.9Продаж 32.63
- Актуальне
- Важливе