Потяг із Харкова до Києва на 13:50 7 квітня скасували з технічних причин

Про це повідомила Укрзалізниця.



"Потяг №723 із Харкова до Києва о 13:50 не відправився з технічних причин. Пасажири, які мають квитки на цей потяг повинні зробити посадку на потяг № 755 Харків - Київ о 17:00", - ідеться в заяві.

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