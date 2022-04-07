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Потяг із Харкова до Києва на 13:50 7 квітня скасували з технічних причин

7 квітня, 2022 четвер
14:56

О 13:50 потяг Харків - Київ не виїхав через технічні проблеми, пасажирів просять сісти на інший поїзд

Про це повідомила Укрзалізниця.

"Потяг №723 із Харкова до Києва о 13:50 не відправився з технічних причин. Пасажири, які мають квитки на цей потяг повинні зробити посадку на потяг № 755 Харків - Київ о 17:00", - ідеться в заяві.

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потяг
Харків
Укрзалізниця
пасажири
Київ
технічні проблеми
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