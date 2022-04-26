Потяг-мінігоспіталь почав курсувати в Україні
В Україні почав курсувати евакуаційний медичний потяг. Транспорт допоможе евакуювати з "гарячих" областей України травмованих людей
Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.
Повідомляють, що у транспорті облаштували вагон інтенсивної терапії.
"На сьогодні спеціальними медичними потягами із зон бойових дій перевезено майже 300 пацієнтів разом із членами їхніх сімей", - йдеться у повідомленні.
Додають, що проєкт підтримала благодійна організація "Лікарі без кордонів" та Укрзалізниця.
"Лікарі без кордонів" шукають українських спеціалістів, які можуть долучитися до роботи команди евакуаційного потягу.
Зараз є потреби у медсестрах/медбратах інтенсивної терапії. Якщо ви зацікавлені в пропозиції, то можна надіслати резюме та на електронну пошту [email protected]
Нагадаємо, 11 квітня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що частина куль, які чернігівські лікарі витягли з поранених, будуть доказом у судах про злочини окупантів в Україні.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
30.92
Купівля 30.92Продаж 32.01
-
EUR
Купівля 33.03Продаж 34.43
- Актуальне
- Важливе