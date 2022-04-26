Потяг-мінігоспіталь почав курсувати в Україні

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.



Повідомляють, що у транспорті облаштували вагон інтенсивної терапії.



"На сьогодні спеціальними медичними потягами із зон бойових дій перевезено майже 300 пацієнтів разом із членами їхніх сімей", - йдеться у повідомленні.



Додають, що проєкт підтримала благодійна організація "Лікарі без кордонів" та Укрзалізниця.



"Лікарі без кордонів" шукають українських спеціалістів, які можуть долучитися до роботи команди евакуаційного потягу.



Зараз є потреби у медсестрах/медбратах інтенсивної терапії. Якщо ви зацікавлені в пропозиції, то можна надіслати резюме та на електронну пошту [email protected]



Нагадаємо, 11 квітня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що частина куль, які чернігівські лікарі витягли з поранених, будуть доказом у судах про злочини окупантів в Україні.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb