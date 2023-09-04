Потяг Одеса - Дніпро затримується "через нештатну ситуацію"

Про це повідомляє пресцентр Укрзалізниці.

"Залізничники знайшли спосіб поновити рух безпечно для пасажирів, зараз робимо все для скорочення запізнення", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що прибуття до Дніпра очікується у другій половині дня. Для пасажирів організують безкоштовний обід в дорозі та всі необхідні пересадки у Дніпрі для продовження запланованої подорожі.

Укрзалізниця додає, що 94 потяги продовжують рух за графіком.