Потяг Одеса - Дніпро затримується "через нештатну ситуацію"
Уранці понеділка, 4 вересня, Укрзалізниця оголосила про суттєву затримку потяга 54 Одеса-Дніпро у зв'язку з позаштатною ситуацією на Одещині
Про це повідомляє пресцентр Укрзалізниці.
"Залізничники знайшли спосіб поновити рух безпечно для пасажирів, зараз робимо все для скорочення запізнення", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що прибуття до Дніпра очікується у другій половині дня. Для пасажирів організують безкоштовний обід в дорозі та всі необхідні пересадки у Дніпрі для продовження запланованої подорожі.
Укрзалізниця додає, що 94 потяги продовжують рух за графіком.
- Напередодні, 3 вересня, о 06:28 у перший рейс виїхав новий міжнародний поїзд №119/120 Київ – Хелм.
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