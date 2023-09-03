Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Суспільство Міжнародний поїзд Київ – Хелм вирушив у перший рейс

Міжнародний поїзд Київ – Хелм вирушив у перший рейс

3 вересня, 2023 неділя
10:14
Суспільство На фото: поїзд №119/120 Київ – Хелм

У неділю, 3 вересня, о 06:28 у перший рейс виїхав новий міжнародний поїзд №119/120 Київ – Хелм

Про це інформує Укрзалізниця.

Потяг до Хелма прибуде сьогодні о 17:27. Рейс був спланований для зручної пересадки пасажирів до Варшави на інтерсіті IC21100, який відправляється о 18:12 та о 21:02 - у столиці Польщі.

Зворотно поїзд №119/120 їде о 10:23 наступного дня, а прибуває до Києва о 22:45.

Пересадка з польського IC12100 Варшава Всходня можлива після прибуття потяга до станції Хелм о 08:42. Інтерсіті зі столиці Польщі виїжджає о 06:05.

"Перший рейс, звісно, з аншлагом, але на завтра кілька квитків ще є", - додають у пресслужбі.

Квитки можна придбати у застосунку Укрзалізниці. 

  • Тим часом з 8 вересня польська залізниця проводитиме ремонтні роботи на шляхах до Перемишля. Пасажирів просять враховувати тимчасові зміни у розкладі
  • 19 серпня Укрзалізниця відкрила продаж квитків на новий міжнародний маршрут між Україною та Польщею № 119/120 Київ – Хелм. 
Новини
Світ
Польща
Укрзалізниця
Читайте також:
Віктор Орбан
2 вересня, 2023 субота
Клімкін: В офісі Орбана вже є план, які вимоги висувати Україні під час відкриття переговорів щодо ЄС
окупанти орки
2 вересня, 2023 субота
ISW пояснив, для чого Росія створила "резервну армію"
Путін
2 вересня, 2023 субота
Путін хоче затягнути війну, але мова йде про можливість завершити її якомога швидше, - російський дисидент Яковенко
Київ
+21°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.42
    Купівля 37.42
    Продаж 38.15
  • EUR
    Купівля 40.68
    Продаж 41.69
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
3 вересня
11:34
Twitter сприяв поширенню російської пропаганди, а Telegram і Meta не обмежували дезінформацію РФ - дослідження Європейської комісії
11:29
Юлія Паєвська ("Тайра")
На Netflix транслюють документальний серіал "Серце нескорених", де знімалася Тайра
11:19
Оновлено
Атака РФ на портову інфраструктуру Одещини
Росія вночі атакувала дронами портову інфраструктуру Одещини: є постраждалі
11:12
Нігерія
Нігерія відкликає послів країни з усього світу
10:55
військові
Для військовослужбовців окремих родів військ затвердили нові беретні знаки - Міноборони
10:51
У РФ заявили про обстріл "градами" селища у Бєлгородській області
У РФ заявили про обстріл Бєлгородської області: нібито є руйнування
10:38
Огляд
міжнародний огляд
Україна рішуче прориває лінію фронту й готує раптові наступи, а Путін подвоює свій хрестовий похід. Акценти світових ЗМІ 3 вересня
10:38
Ексклюзив
крилата ракта "Калібр"
"Лише обстріли території України і блокування цивільних суден": військовий експерт про участь Чорноморського флоту РФ у війні проти України
10:33
На фото: система ППО
"Вінегрет з ППО": у Повітряних силах розповіли про готовність до масованих атак РФ по енергетиці
10:31
Оновлено
долар євро валюта обмін
Курс валют 3 вересня: ціни на долар, євро, злотий
10:28
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
Українські військові знищили російський спостережний комплекс "Аванпост"
10:09
росія мобілізація
Кремль вербує мігрантів на війну для уникнення мобілізації перед виборами, - розвідка Британії
09:40
обстріл Харківщини
Російська армія атакувала 10 областей України: за добу загинули 4 людини, 20 поранено
09:23
військовий літак Німеччина
Німеччина захищатиме повітряний простір Словаччини, яка віддала Україні засоби ППО і "міги"
09:03
КНДР ракета
КНДР провела імітацію тактичної ядерної атаки
09:00
Ексклюзив
путін
Стратою Пригожина Путін пришвидшив завершення свого життя, - соціолог Яковенко
08:44
ЗСУ
Українські сили прорвали першу лінію оборони Росії поблизу Запоріжжя, - Тарнавський
08:27
Вчені знайшли докази того, що континенти утворилися в результаті ударів гігантських метеоритів
У Туреччині зафіксували падіння метеорита
08:14
ЗСУ війна проти Росії
Засіб ППО, 5 танків і 600 військових: що втратила армія РФ за добу війни в Україні
08:12
OPINION
Микола Княжицький
Будь-який запобіжний захід - це показуха
07:49
Кремль москва
У Москві скасували авіарейси та евакуюють Київський вокзал через загрозу вибуху
07:34
ЗСУ наступ
Українські військові просунулися на заході Запорізької області та продовжують наступати, – ISW
00:58
Еліна Світоліна, теніс
Світоліна програла третій ракетці світу Пегулі та вилетіла з US Open
2023, субота
2 вересня
23:43
Київщина, Київська область
На Київщині втопився 4-річний хлопчик
23:03
Олаф Шольц
Шольц травмувався під час пробіжки, - ЗМІ
22:53
Папа Франциск у Монголії
Папа Франциск у Монголії схвально відгукнувся про завоювання Чингізхана
22:20
На фото діти з України
У Польщі закрили найбільший центр прийому українських біженців, - Financial Times
22:15
Колишня резиденція Онуфрія у Києво-Печерській лаврі
Журналісти показали резиденцію Онуфрія у Києво-Печерській лаврі, де була лазня та кімнати для трапези й відпочинку
22:07
Південноукраїнська АЕС
До енергомережі під'єднали ще один блок АЕС: він додав тисячу мегават потужності
21:52
Ексклюзив
Військовий експерт пояснив, у чому недолік ліній оборони РФ
21:51
Оновлено
Ігор Коломойський
Шевченківський суд відправив Коломойського під варту на 2 місяці. Вийти можна під заставу у півмільярда
21:47
Ексклюзив
Володимир Путін
Путін приречений в останні місяці посилювати залякування Заходу, завдаючи все кривавіших ударів по Україні, - Орєшкін
21:15
Керченський міст
Через Керч цілодобово йдуть колони з вантажівками окупантів, - ЗМІ
21:14
Володимир Зеленський
В Україні не буде тих, хто ставитиме себе над законом, - Зеленський
21:14
На Дніпропетровщині збирають врожай: засаджена овочами площа угідь на 10% більше ніж торік
21:08
OPINION
Вікторія Сюмар
Не знаю, чи Коломойського в Україні хочуть "закрить" чи все таки "прикрить"
20:38
обстріл, воронка
Російська армія вдарила по Вугледару: загинуло подружжя, двоє поранених
20:19
Михайло Мудрик, "Челсі", АПЛ, чемпіонат Англії
Мудрик не врятував "Челсі" від несподіваної поразки "Ноттінгему" в АПЛ
20:15
на фото: вирва від російської ракети у Краматорську
Росіяни атакували Краматорськ з РСЗВ: ракети влучили в багатоповерхівку та кладовище
20:02
Ексклюзив
Путін
Путін керує Росією за допомогою страху, - соціолог Яковенко
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV