Міжнародний поїзд Київ – Хелм вирушив у перший рейс
У неділю, 3 вересня, о 06:28 у перший рейс виїхав новий міжнародний поїзд №119/120 Київ – Хелм
Про це інформує Укрзалізниця.
Потяг до Хелма прибуде сьогодні о 17:27. Рейс був спланований для зручної пересадки пасажирів до Варшави на інтерсіті IC21100, який відправляється о 18:12 та о 21:02 - у столиці Польщі.
Зворотно поїзд №119/120 їде о 10:23 наступного дня, а прибуває до Києва о 22:45.
Пересадка з польського IC12100 Варшава Всходня можлива після прибуття потяга до станції Хелм о 08:42. Інтерсіті зі столиці Польщі виїжджає о 06:05.
"Перший рейс, звісно, з аншлагом, але на завтра кілька квитків ще є", - додають у пресслужбі.
Квитки можна придбати у застосунку Укрзалізниці.
- Тим часом з 8 вересня польська залізниця проводитиме ремонтні роботи на шляхах до Перемишля. Пасажирів просять враховувати тимчасові зміни у розкладі
- 19 серпня Укрзалізниця відкрила продаж квитків на новий міжнародний маршрут між Україною та Польщею № 119/120 Київ – Хелм.
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