Міжнародний поїзд Київ – Хелм вирушив у перший рейс

Про це інформує Укрзалізниця.

Потяг до Хелма прибуде сьогодні о 17:27. Рейс був спланований для зручної пересадки пасажирів до Варшави на інтерсіті IC21100, який відправляється о 18:12 та о 21:02 - у столиці Польщі.

Зворотно поїзд №119/120 їде о 10:23 наступного дня, а прибуває до Києва о 22:45.

Пересадка з польського IC12100 Варшава Всходня можлива після прибуття потяга до станції Хелм о 08:42. Інтерсіті зі столиці Польщі виїжджає о 06:05.

"Перший рейс, звісно, з аншлагом, але на завтра кілька квитків ще є", - додають у пресслужбі.

Квитки можна придбати у застосунку Укрзалізниці.