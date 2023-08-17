Про це інформує Укрзалізниця.

"Польська залізниця з 8 вересня розпочинає заплановані ремонти інфраструктури у Перемишлі.

Це могло б означати скасування всіх рейсів цього напрямку, але спільно з польськими колегами ми мінімізували вплив ремонтних робіт. Утім, тимчасові зміни будуть", - йдеться в заяві.

Зокрема, поїзди №89/90 Київ — Перемишль та №73/74 Харків — Перемишль з 7 вересня до 6 жовтня будуть скасовані. Натомість вже з 3 вересня призначено новий поїзд №119/120 Київ — Хелм, який стане третім щоденним поїздом до цього польського міста. Це денний поїзд, який вирушатиме з Києва о 06:28, прибуття до Хелма о 17:27. Зворотно їхатиме о 10:23, у столиці о 22:45.

Повідомляється, що цей рейс зручний для тих, у кого вильоти з варшавського аеропорту ім. Фредеріка Шопена після 23:00 або рано вранці. Йдеться про пересадку на рейси - Каїр, Острава, Мюнхен, Париж, Франкфурт і Відень.

П'ятницями та суботами протягом місяця, тобто відправленням із Києва 7-8, 14-15, 21-22 вересня, збережеться курсування лише двох поїздів Інтерсіті+: №705/706 Київ — Перемишль та №707/708 Київ — Перемишль, який відправляється о 22:17 та прибуває о 06:23, зворотно з Перемишля об 11:15, у Києві о 20:41).

У зазначені 6 днів поїзди №53/54 Київ — Перемишль, №89/90 Київ — Перемишль, №31/32 Запоріжжя — Перемишль, №35/36 Одеса — Перемишль, №73/74 Харків — Перемишль, №715/716 Київ — Перемишль будуть скасовані.

Графік ремонтів у вересні зачепить і розкладу руху поїздів №54 Перемишль — Київ, що відправлятиметься о 13:45 (замість 20:28) та прибуватиме до Києва о 05:34 (замість 09:00);

та №36 Перемишль — Одеса їхатиме о 13:45 (замість 20:28) та в Одесі о 08:10 ранку.

"Попри ремонти поблизу Перемишля, кількість запропонованих залізницею місць на Польщу у вересні навіть зросте на близько 100 завдяки новому рейсу на Хелм (окрім 3 пар вихідних). А по завершенні ремонтних робіт у жовтні в разі підтвердження популярності третього рейсу на Хелм і його подальшого узгодження, кількість "польських" квитків зросте одразу на 10%", - додають в Укрзалізниці.

Квитки на польський напрямок продаються на 20 діб наперед, нова дата відкривається о 08:00 щоранку (окрім Варшави, яка стартує о 09:00).