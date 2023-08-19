Укрзалізниця призначила новий міжнародний поїзд Київ – Хелм
Укрзалізниця відкрила продаж квитків на новий міжнародний маршрут між Україною та Польщею № 119/120 Київ – Хелм: перший поїзд вирушить 3 вересня
Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.
"Відправлення з Києва о 06:28, з Рiвного об 11:27, з Ковеля о 13:31, прибуття до Хелма о 17:27. Жодного підйому на кордоні серед ночі і легка пересадка на польський інтерсіті IC21100 до Варшави (18:12 —21:02)", - йдеться у повідомленні.
У зворотному напрямку потяг відбуватиме о 10:23 з Хелма (пересадка з поїзда IC12100 Варшава Всходня 06:05 — Хелм 08:42). Він буде у Києві вже о 22:45.
Квитки можна придбати у застосунку Укрзалізниці.
- Тим часом з 8 вересня польська залізниця проводитиме ремонтні роботи на шляхах до Перемишля. Пасажирів просять враховувати тимчасові зміни у розкладі
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