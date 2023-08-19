Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

"Відправлення з Києва о 06:28, з Рiвного об 11:27, з Ковеля о 13:31, прибуття до Хелма о 17:27. Жодного підйому на кордоні серед ночі і легка пересадка на польський інтерсіті IC21100 до Варшави (18:12 —21:02)", - йдеться у повідомленні.

У зворотному напрямку потяг відбуватиме о 10:23 з Хелма (пересадка з поїзда IC12100 Варшава Всходня 06:05 — Хелм 08:42). Він буде у Києві вже о 22:45.

Квитки можна придбати у застосунку Укрзалізниці.