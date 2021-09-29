Повалили на підлогу, били, поголили бороду: адвокат повідомила про тортури щодо політв'язня у "справі Хізб ут-Тахрір"
Адвокат Ліля Гемеджі повідомила, що в лікарні у російському Ростові-на-Дону до 61-річного кримськотатарського політв’язня Сервета Газієва застосували насильство
Про це повідомляє Крим.Реалії.
Повідомляється, що в останній день перебування у лікарні Газієва повалили на підлогу, скрутили йому руки, били по спині і поголили бороду.
Про це адвокатці повідомили інші підсудні у сімферопольській "справі Хізб ут-Тахрір".
"Його стан викликає серйозне занепокоєння після перенесеного в слідчому ізоляторі мікроінсульту на тлі медичної допомоги, яку регулярно не надають, тепер у нього німіє рука після побоїв", – розповіла Гемеджі.
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