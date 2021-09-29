Повалили на підлогу, били, поголили бороду: адвокат повідомила про тортури щодо політв'язня у "справі Хізб ут-Тахрір"

Про це повідомляє Крим.Реалії.



Повідомляється, що в останній день перебування у лікарні Газієва повалили на підлогу, скрутили йому руки, били по спині і поголили бороду.



Про це адвокатці повідомили інші підсудні у сімферопольській "справі Хізб ут-Тахрір".

"Його стан викликає серйозне занепокоєння після перенесеного в слідчому ізоляторі мікроінсульту на тлі медичної допомоги, яку регулярно не надають, тепер у нього німіє рука після побоїв", – розповіла Гемеджі.