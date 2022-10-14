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Поведінка під час обстрілів, окупації та комунікація з військовими: вийшла гра-симуляція про безпеку під час війни

14 жовтня, 2022 п'ятниця
18:19
Технології На фото: скріншот гри демоГРАтія

Розробники створили гру, в якій можна перевірити свої знання та здатність діяти у небезпечних ситуаціях під час війни

Про це йдеться на сайті гри "Демогратія".

Нова симуляційна гра стала продовженням інтерактивної історії про громадянське суспільство. У другій частини увага зосереджена на ситуаціях, повʼязаних з безпекою під час війни. 

"Тут ви на практиці зможете перевірити власні знання та здатність найкращим чином діяти у небезпечних ситуаціях. Спробуйте себе у ролях звичайного громадянина, волонтера та голови гуманітарного штабу", - зазначають на сайті гри.

Розробили гру Юрій Марченко та Мирослав Криж на замовлення фундації IFES. В основу гри покладені офіційні джерела та матеріали, з якими можна ознайомитися на сайті "Демогратії". 

Зокрема, гра допоможе зрозуміти, як поводитися під час обстрілів, як поводитися під час повітряної тривоги, як зібрати тривожну валізку, що таке правило двох стін, що робити при опіках, як діяти при виявленні підозрілого предмета, як поводитися під час небезпеки ураження хімічними речовинами. Серед тем гри - багато й інших важливих ситуацій, що можуть мати місце під час війни, зокрема, правила безпеки в окупації та умови, за яких військові можуть вилучати вашу машину.

"Але пам'ятайте, що у цих ігрових ситуаціях, як і в реальності, не завжди є ідеально правильні відповіді", - застерігають розробники гри.

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