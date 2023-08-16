Повернення на службу після поранення: що потрібно знати військовому

Від стану здоров'я після лікування залежить процедура повернення на службу після поранення. Український центр захисту прав людини пояснив, що робити військовому після завершення лікування.

Після проходження лікування особа направляється на медичний огляд до військово-лікарської комісії (далі – ВЛК) для встановлення ступеня придатності до військової служби, необхідності реабілітації або відпустки.

В залежності від висновку ВЛК визначається подальший порядок дій військовослужбовця після лікування.

Повернення до в/ч у разі висновку ВЛК "придатний до військової служби"

Придатний до військової служби – означає, що військовослужбовець придатний для залучення як до небойових, так і бойових дій. Його можна призначити на більшість посад.

Після одужання придатні за станом здоров’я за висновком ВЛК військовослужбовці із закладу охорони здоров’я направляються:

безпосередньо до в/ч за місцем проходження служби до поранення (хвороби);

або до резервних (навчальних) в/ч за місцем дислокації, відповідно до клопотань командирів в/ч, у списках особового складу яких вони перебувають.

Якщо лікування проходило у військовому шпиталі, то після його завершення – начальник військової установи охорони здоров'я зобов'язаний за 5 днів до виписки військового повідомити про це командира військової частини (далі – в/ч), з якої прибув військовий.

Після закінчення лікування в цивільній лікарні військовий повинен з'явитися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (далі – ТЦК та СП) для повернення на службу.

Медичні та інші документи направляються у електронному вигляді до в/ч військовим закладом охорони здоров’я або ТЦК та СП.

Повернення до в/ч у разі висновку ВЛК "обмежено придатний до військової служби"

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Обмежено придатний до військової служби – означає, що такі військовослужбовці за станом здоров’я непридатні до служби у десантно-штурмових військах, плавскладі, морській піхоті, спецспорудах.

Військовослужбовці, визнані обмежено придатними до військової служби, придатні до служби в частинах (підрозділах) забезпечення, ТЦК та СП, установах, організаціях, навчальних закладах Міноборони.

У висновку ВЛК мають бути обов’язково вказані рекомендації з приводу того, які види служби та роботи протипоказані військовослужбовцю залежно від його стану здоров’я.

В такому випадку від характеру травми, захворювання чи поранення, а також від місця проходження служби та посади, залежить, чи зможе військовослужбовець продовжувати військову службу у своїй частині на тій самій посаді, що і до захворювання, травми, або на іншій посаді, яка краще відповідає особливостям стану здоров’я.

Необхідність і терміновість переміщення визначаються командирами (начальниками), які мають право призначати військовослужбовців на відповідні посади.

Звільнення з військової служби за станом здоров’я у разі висновку ВЛК "непридатний з переоглядом через 6-12 місяців", "непридатний з виключенням з військового обліку"

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Непридатний з переоглядом через 6-12 місяців – означає, що стан здоров’я військовослужбовця зараз не дозволяє йому виконувати обов’язки військової служби, оскільки після отриманої травми (поранення, контузії, каліцтва) або проведеного оперативного втручання потрібен час (6-12 місяців) для відновлення функцій органів та систем органів.

Постанова ВЛК про непридатність до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців є підставою для звільнення військовослужбовця з військової служби за станом здоров’я під час дії воєнного стану.

Непридатний з виключенням з військового обліку – такий ступінь придатності надає військовослужбовцю право на звільнення з військової служби за станом здоров’я.

У разі наявності бажання можна написати рапорт про продовження проходження служби на посадах передбачених Переліком (наказ МОУ №410 від 14.08.2018 "Про затвердження Переліку посад, що можуть бути заміщені військовослужбовцями, які визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби").

Якщо військовослужбовець перебуває поза межами в/ч (лікування, відпустка) документи про звільнення за станом здоров’я можна подати/отримати через ТЦК та СП, повертатись до в/ч не потрібно.

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