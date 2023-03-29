Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"

"Ключовим питанням, яке ми задавали у соціологічному опитуванні, звучало про те, чи планують знайомі або родичі, які виїхали з України, повернутись після закінчення війни. Тільки 36% українців ствердно говорять, що за будь-яких обставин їхні рідні повернуться до України. Ще 32% говорять, що можуть повернутись, якщо в країні буде безпечно і будуть робочі місця. Тобто за надоптимістичними обставинами до

України повернуться понад 50% українців, які виїхали з країни", - пояснив Денисенко.

Аналітик наголосив, що головним фактором для повернення в Україну повинна стати безпека

"Вже зараз ми розуміємо, що за сприятливих умов до України повернуться 3,5 млн українців, які виїхали з країни. Ця цифра ще є дуже оптимістичною. Людей буде спланувати повертатись безпека в країні. Це є головним фактором", - додав він.





