Повернутися додому після війни планує лише 3,5 млн українців, - виконавчий директор UIF Денисенко
Виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко повідомив, що за результатами соціологічного опитування, лише 50% українських біженців готові повернутись до України після закінчення війни
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"
"Ключовим питанням, яке ми задавали у соціологічному опитуванні, звучало про те, чи планують знайомі або родичі, які виїхали з України, повернутись після закінчення війни. Тільки 36% українців ствердно говорять, що за будь-яких обставин їхні рідні повернуться до України. Ще 32% говорять, що можуть повернутись, якщо в країні буде безпечно і будуть робочі місця. Тобто за надоптимістичними обставинами до
України повернуться понад 50% українців, які виїхали з країни", - пояснив Денисенко.
Аналітик наголосив, що головним фактором для повернення в Україну повинна стати безпека
"Вже зараз ми розуміємо, що за сприятливих умов до України повернуться 3,5 млн українців, які виїхали з країни. Ця цифра ще є дуже оптимістичною. Людей буде спланувати повертатись безпека в країні. Це є головним фактором", - додав він.
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