Про це повідомляє CNN з посиланням на високопосталені джерела в американському міністерстві оборони.

"На Донбасі все ще є багато змін щодо території, яку здобули або втратили, відверто кажучи, обидві сторони", – сказав він.

За його словами, Росія зараз має 92 батальйонні тактичні групи в Україні, у порівнянні з 85 минулого тижня.

Однак цей чиновник також зазначив, що "проблеми з логістикою і забезпеченням", що тривають, не дають російським силам просунутися більше, ніж на кілька кілометрів за добу. Вони не хочуть занадто відриватися від сил тилового забезпечення.

За словами високопосадовця, Росія просувається на схід та південь від Ізюма, але наштовхується на опір з боку українських сил.

На півдні України окремі російські частини залишають оточений Маріуполь і прямують на північний захід у бік Запоріжжя, попри те, що Маріуполь досі не повністю взятий військами РФ.

Чиновник також повідомив, що з початку лютневого вторгнення Росія запустила проти України понад 1900 ракет.

Російські сили все ще стикаються з "проблемами у моральному дусі та згуртованості", зокрема тому, що вони використовують призовників для посилення своїх батальйонних тактичних груп, які вони відправляють на Донбас.

"Ми маємо ранні ознаки того, що, хоча спершу нашпиговані російською пропагандою військовозобов’язані мають високий моральний дух, не пройде багато часу, перш ніж моральний дух впаде, як тільки вони вступають у бій і стикаються з опором України", – сказав посадовець.

Служба безпеки України інформує, що російські офіцери почали розстрілювати солдатів армії РФ, щоб змусити їх наступати.

Генштаб ЗСУ у своєму зведенні 28 квітня повідомив, що росіяни вивели в РФ батальйонну тактичну групу через значні втрати.

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