Повітряна розвідка показала, як знищила ворожі танки на Півдні
На південному напрямку повітряна розвідка Держприкордонслужби вщент знищила російську техніку
Про це повідомила Держприкордонслужба України у телеграмі.
Як йдеться у повідомленні, сьогодні, 21 серпня, за допомогою повітряної розвідки та коригування вогню артилерії вдалося знищили російські танки на Півдні України.
"Повітряна розвідка Держприкордонслужби на південному напрямку вщент знищила рашистську техніку", - пише Держприкордонслужба.
- На Донеччині 20 серпня ВМС ЗСУ поранили й убили 12 окупантів, два ворожі танки, авто з боєкомплектом, самохідну гаубицю "Гіацинт-С".
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