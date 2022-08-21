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Повітряна розвідка показала, як знищила ворожі танки на Півдні

21 серпня, 2022 неділя
14:58
війна з Росією ЗСУ знищили російський танк

На південному напрямку повітряна розвідка Держприкордонслужби вщент знищила російську техніку

Про це повідомила Держприкордонслужба України у телеграмі.

Як йдеться у повідомленні, сьогодні, 21 серпня, за допомогою повітряної розвідки та коригування вогню артилерії вдалося знищили російські танки на Півдні України.

"Повітряна розвідка Держприкордонслужби на південному напрямку вщент знищила рашистську техніку", - пише Держприкордонслужба.

  • На Донеччині 20 серпня ВМС ЗСУ поранили й убили 12 окупантів, два ворожі танки, авто з боєкомплектом, самохідну гаубицю "Гіацинт-С".

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Україна
російська армія
ЗСУ
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