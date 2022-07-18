Повітряна тривога в частині областей України. В Одесі пролунав вибух

Про це свідчить мапа повітряних тривог.

Повітряна тривога прозвучала в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській, Київській, Чернігівській та Житомирській областях.

"Суспільне. Одеса" повідомляє, що в Одесі було чутно вибух.

Доповнюється…

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