Повітряна тривога в частині областей України. В Одесі пролунав вибух
Сирени пролунали в 9 областях центральної та південної України
Про це свідчить мапа повітряних тривог.
Повітряна тривога прозвучала в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській, Київській, Чернігівській та Житомирській областях.
"Суспільне. Одеса" повідомляє, що в Одесі було чутно вибух.
Доповнюється…
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.11
Купівля 36.11Продаж 37.14
-
EUR
Купівля 36.08Продаж 37.32
- Актуальне
- Важливе