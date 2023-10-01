Повітряні сили вночі знищили 16 із 30 ворожих "шахедів"

Про це інформують Повітряні сили України.

Зазначається, що під час масованої атаки по Україні росіяни запустили 30 ударних БПЛА типу Shahed з південного, південно-східного та північного напрямків. Йдеться про мис Чауда у тимчасово окупованому Криму, Приморсько-Ахтарськ і Курськ у РФ.

Засобами Повітряних сил у взаємодії із протиповітряною обороною Сил оборони України знищено 16 "шахедів".

Фото: Повітряні сили / телеграм