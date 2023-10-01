Повітряні сили вночі знищили 16 із 30 ворожих "шахедів"
У ніч на неділю, 1 жовтня, Повітряні сили разом з ППО знищили у небі над Україною 16 із 30 випущених російських "шахедів"
Про це інформують Повітряні сили України.
Зазначається, що під час масованої атаки по Україні росіяни запустили 30 ударних БПЛА типу Shahed з південного, південно-східного та північного напрямків. Йдеться про мис Чауда у тимчасово окупованому Криму, Приморсько-Ахтарськ і Курськ у РФ.
Засобами Повітряних сил у взаємодії із протиповітряною обороною Сил оборони України знищено 16 "шахедів".
Фото: Повітряні сили / телеграм
- Увечері та в ніч на 1 жовтня РФ здійснила комбіновану повітряну атаку України. Ворожі цілі зафіксовані у багатьох регіонах. У Кривому Розі на Дніпропетровщині та в Умані на Черкащині є влучання в об'єкти інфраструктури і поранено одну людину. Детальніше - читайте за посиланням.
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