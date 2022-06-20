Повітряні сили ЗСУ знищили ротно-тактичну групу військ РФ

Про це повідомила пресслужба командування ПС ЗСУ у Facebook.

"Підрозділ зенітних ракетних військ знищив ворожий безпілотний літальний апарат ворога", - йдеться у повідомленні.

Там додали, що винищувачі патрулюють повітряний простір та прикривають дії авіації, яка завдає ракетно-бомбових ударів по позиціях росіян.

"В результаті авіанальотів 19 червня знищено техніку та живу силу ротно-тактичної групи окупантів, а також один із опорних пунктів противника", - підсумували у командуванні.