Повітряні сили ЗСУ знищили ротно-тактичну групу військ РФ
19 червня авіація Збройних сил України знищили ротно-тактичну групу та опорний пункт окупантів
Про це повідомила пресслужба командування ПС ЗСУ у Facebook.
"Підрозділ зенітних ракетних військ знищив ворожий безпілотний літальний апарат ворога", - йдеться у повідомленні.
Там додали, що винищувачі патрулюють повітряний простір та прикривають дії авіації, яка завдає ракетно-бомбових ударів по позиціях росіян.
"В результаті авіанальотів 19 червня знищено техніку та живу силу ротно-тактичної групи окупантів, а також один із опорних пунктів противника", - підсумували у командуванні.
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