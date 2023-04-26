Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.

"Станом на ранок 26 квітня 2023 року більше ніж 1419 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 470 дітей загинуло та понад 949 отримали поранення різного ступеня тяжкості", - наголосили в ОГПУ.

Дані не остаточні. У місцях бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях їх продовжують встановлювати.

Найбільше постраждалих дітей - у Донецькій області - 452, Харківській - 275, Київській - 127, Херсонській - 94, Запорізькій - 89, Миколаївській - 86, Чернігівській - 68, Луганській - 66, Дніпропетровській - 66.