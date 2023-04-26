Повномасштабна війна РФ проти України: 470 дітей загинуло, понад 949 постражадало
Унаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україні постраждало понад 1419 дітей, із них 470 загинуло та більш ніж 949 отримало поранення
Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.
"Станом на ранок 26 квітня 2023 року більше ніж 1419 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 470 дітей загинуло та понад 949 отримали поранення різного ступеня тяжкості", - наголосили в ОГПУ.
Дані не остаточні. У місцях бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях їх продовжують встановлювати.
Найбільше постраждалих дітей - у Донецькій області - 452, Харківській - 275, Київській - 127, Херсонській - 94, Запорізькій - 89, Миколаївській - 86, Чернігівській - 68, Луганській - 66, Дніпропетровській - 66.
- Станом на 22 квітня в РФ створили понад 70 таборів для "перевиховання" дітей, викрадених із України.
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