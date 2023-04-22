У РФ створили понад 70 таборів для "перевиховання" дітей з України

Про це заявила Дар’я Герасимчук, радниця-уповноважена президента України з прав дитини, в етері телемарафону.

За словами уповноваженої, на тимчасово окупованих територіях росіяни проводять "медогляди", аби знайти найбільш здорових дітей. Водночас згодом у них з'являються "дивні страшні діагнози", після чого їм пропонують пройти лікування на території РФ.

"Росіяни абсолютно різними способами викрадають українських дітей. Питання з "лікуванням" - це швидше не спосіб викрадення, це спосіб відбору дітей, щоб поповнити російську націю...Куди везуть росіяни українських дітей, теж незрозуміло до кінця. Ми маємо дослідження Єльської лабораторії гуманітарних досліджень, де визначено уже понад 70 російських таборів, де утримують українських дітей. Хоча їх постійно переміщують. Та сама ситуація і з іншими дітьми, яких викрадає російська влада. Вони роблять все для того, щоб ми їх не знайшли", - наголосила Дар'я Герасимчук.

Одночасно росіяни вчиняють злочин депортації під прикриттям "благих намірів".

"Але це дуже далеко від чогось хорошого для наших дітей. Те, що розповідають діти, коли повертаються, жахає. Їх намагаються зламати абсолютно. Роблять все, щоб дитина зненавиділа власних батьків - нав'язують дитині думку, що своїм батькам і рідним вона більше не потрібна", - розповіла уповноважена.

Зокрема вона ствердила, що нині на порталі "Діти війни" містяться дані щодо 19 393 депортованих до РФ дітей, однак насправді росіяни могли вивезти близько 200-300 тис. осіб.