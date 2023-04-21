Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

За словами посадовця, викрадення неповнолітніх відбувається на тимчасово окупованих територіях України. Російські окупанти намагаються вивезти українських дітей з Херсонщини на Далекий Схід та з Енергодара Запорізької області до Криму під виглядом евакуації.

"На ТОТ окупанти продовжують проводити так звані профілактичні медичні огляди, "результати" яких потім використовують для вивезення українських дітей на "лікування" до РФ. Фактично ж такі заходи є прикриттям для викрадення наших дітей", - зазначив Лубінець.

Повідомляється, що в межах здійснення парламентського контролю за додержанням прав і свобод людини і громадянина, зокрема дітей, до Херсонської та Запорізької ОВА було скеровано листи з проханням з’ясувати зазначену інформацію.

Лубінець сказав, що підтримка міжнародної спільноти є вкрай важливою, тому Україна розраховує на посилення санкцій проти винних у депортації українських дітей в 11-му санкційному пакеті, неформальне обговорення якого вже розпочали Єврокомісія та офіційні представники країн-членів ЄС.