РФ намагається вивезти українських дітей з Херсонщини та Запоріжжя під виглядом евакуації, - Лубінець
Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що російські окупанти намагаються вивезти українських дітей на Далекий Схід та до тимчасово окупованого Криму
Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.
За словами посадовця, викрадення неповнолітніх відбувається на тимчасово окупованих територіях України. Російські окупанти намагаються вивезти українських дітей з Херсонщини на Далекий Схід та з Енергодара Запорізької області до Криму під виглядом евакуації.
"На ТОТ окупанти продовжують проводити так звані профілактичні медичні огляди, "результати" яких потім використовують для вивезення українських дітей на "лікування" до РФ. Фактично ж такі заходи є прикриттям для викрадення наших дітей", - зазначив Лубінець.
Повідомляється, що в межах здійснення парламентського контролю за додержанням прав і свобод людини і громадянина, зокрема дітей, до Херсонської та Запорізької ОВА було скеровано листи з проханням з’ясувати зазначену інформацію.
Лубінець сказав, що підтримка міжнародної спільноти є вкрай важливою, тому Україна розраховує на посилення санкцій проти винних у депортації українських дітей в 11-му санкційному пакеті, неформальне обговорення якого вже розпочали Єврокомісія та офіційні представники країн-членів ЄС.
- Радниця - уповноважена президента з прав дитини Дарія Герасимчук розповіла, що російська армія здебільшого використовує п'ять сценаріїв для переміщення українських дітей на територію РФ.
- Росіяни створили перші дитячі мілітарні об'єднання на тимчасово загарбаних територіях.
27 лютого стало відомо, що Єврокомісія та Польща започаткували ініціативу з пошуку викрадених Росією українських дітей.
- 27 лютого стало відомо, що міжнародна спільнота повинна розслідувати, зокрема, за допомогою комісії ООН, всі без винятку факти викрадення РФ дітей з України.
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