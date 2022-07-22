Повномасштабна війна РФ проти України: кількість поранених дітей зросла до понад 683
Російські загарбники вбили 358 дітей і поранили ще понад 683 від початку повномасштабного вторгнення в Україну
Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.
"Більше ніж 1041 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації в нашій державі. Станом на ранок 22 липня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 358. Зросла кількість поранених - понад 683", - наголосили ювенальні прокурори.
Цифри не остаточні, тому що їх іще встановлюють у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.
Найбільше постраждалих дітей - у Донецькій області - 361, Харківській - 194, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 53, Херсонській - 54, Запорізькій - 40.
Стало відомо про двох хлопчиків 13 та 14 років, поранених унаслідок російського обстрілу Нікополя на Дніпропетровщині 20 липня.
"Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2188 закладів освіти. З них 221 зруйновано повністю", - зауважили в Офісі генпрокурора.
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