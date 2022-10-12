Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.

"Станом на ранок 12 жовтня 2022 року більше ніж 1230 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 422 дитини загинуло та понад 808 отримали поранення різного ступеню тяжкості", - наголосили ювенальні прокурори.

Дані не остаточні, адже в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях їх іще встановлюють.

Найбільше постраждалих дітей - у Донецькій області - 407, Харківській - 254, Київській - 116, Миколаївській - 76, Чернігівській - 68, Запорізькій - 68, Луганській - 64, Херсонській - 57, Дніпропетровській - 31.

У Нікополі на Дніпропетровщині 11 жовтня внаслідок російського обстрілу 5-річна дівчинка зазнала травматичної ампутації ноги.

У Лозовій на Харківщині 21 березня від ворожого вогню отримала тілесні ушкодження 8-річна дівчинка.

У Шевченковому Куп’янського району Харківщини 25 червня постраждав 8-річний хлопчик.

"Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2614 закладів освіти. З них 313 зруйновано повністю", - додали в Офісі генпрокурора.

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