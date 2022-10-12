Повномасштабна війна РФ проти України: кількість поранених дітей зросла до понад 808
В Україні 422 дитини загинули та ще понад 808 постраждали від початку повномасштабного вторгнення Росії
Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.
"Станом на ранок 12 жовтня 2022 року більше ніж 1230 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 422 дитини загинуло та понад 808 отримали поранення різного ступеню тяжкості", - наголосили ювенальні прокурори.
Дані не остаточні, адже в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях їх іще встановлюють.
Найбільше постраждалих дітей - у Донецькій області - 407, Харківській - 254, Київській - 116, Миколаївській - 76, Чернігівській - 68, Запорізькій - 68, Луганській - 64, Херсонській - 57, Дніпропетровській - 31.
У Нікополі на Дніпропетровщині 11 жовтня внаслідок російського обстрілу 5-річна дівчинка зазнала травматичної ампутації ноги.
У Лозовій на Харківщині 21 березня від ворожого вогню отримала тілесні ушкодження 8-річна дівчинка.
У Шевченковому Куп’янського району Харківщини 25 червня постраждав 8-річний хлопчик.
"Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2614 закладів освіти. З них 313 зруйновано повністю", - додали в Офісі генпрокурора.
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