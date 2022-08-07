Про це повідомили в телеграмі платформи UNITED24.

В ініціативі зауважили, що шостий місяць поспіль українці ледь не щодня потерпають від терактів. Під час нещодавніх обстрілів Миколаївщини та Харківщини росіяни влучали в цивільні об’єкти. Вони стають ціллю окупантів у 60 разів частіше за військову інфраструктуру.

"На сьогодні пошкоджено чи зруйновано понад 50% житлового фонду Маріуполя, Харкова, Чернігова, Бучі, Сєверодонецька та Лисичанська. Кількість українців, які залишилися без даху над головою, перевищує 3,5 млн осіб", - наголосили в UNITED24.

По всій Україні за час повномасштабної війни окупанти пошкодили понад 830 закладів охорони здоров'я, 2 129 освітніх установ, більш ніж 530 об’єктів культури та мистецтва.

5 травня в Україні запрацювало єдине вікно для збору благодійних пожертв на підтримку країни UNITED24. Ініціатива об'єднує людей з усього світу для допомоги Україні - від урядів країн та міжнародних фондів, промислових гігантів до фешн-брендів, зірок кіно та музики, громадських і політичних діячів.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb