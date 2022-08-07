Повномасштабна війна РФ проти України: понад 3,5 млн українців втратили домівки
За час повномасштабної проти України росіяни позбавили осель понад 3,5 млн українців, пошкодили 2 129 освітніх установ і 830 закладів охорони здоров'я
Про це повідомили в телеграмі платформи UNITED24.
В ініціативі зауважили, що шостий місяць поспіль українці ледь не щодня потерпають від терактів. Під час нещодавніх обстрілів Миколаївщини та Харківщини росіяни влучали в цивільні об’єкти. Вони стають ціллю окупантів у 60 разів частіше за військову інфраструктуру.
"На сьогодні пошкоджено чи зруйновано понад 50% житлового фонду Маріуполя, Харкова, Чернігова, Бучі, Сєверодонецька та Лисичанська. Кількість українців, які залишилися без даху над головою, перевищує 3,5 млн осіб", - наголосили в UNITED24.
По всій Україні за час повномасштабної війни окупанти пошкодили понад 830 закладів охорони здоров'я, 2 129 освітніх установ, більш ніж 530 об’єктів культури та мистецтва.
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