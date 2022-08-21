Повномасштабна війна РФ проти України: загинули 373 дитини, ще понад 721 отримала поранення
Росіяни вбили 373 дітей, 721 поранили й пошкодили 2328 закладів освіти за час повномасштабного вторгнення в Україну
Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.
"Станом на ранок 21 серпня 2022 року більше ніж 1094 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 373 дитини загинули та понад 721 отримали поранення різного ступеню тяжкості", - наголосили ювенальні прокурори.
Дані не остаточні, адже в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях їх продовжують встановлювати.
Найбільше постраждалих дітей - у Донецькій області - 387, Харківській - 202, Київській - 116, Чернігівській - 68, Миколаївській - 64, Луганській - 61, Херсонській - 55, Запорізькій - 41.
На Миколаївщині від російського обстрілу житлової інфраструктури Вознесенська 20 серпня важкі поранення отримали троє дітей віком від 3 до 8 років.
Під час фіксації воєнних злочинів Росії в Маріуполі стало відомо про загибель іще 10 дітей віком від 1 до 17 років.
"Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2328 закладів освіти. З них 289 зруйновано повністю", - додали в Офісі генпрокурора.
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