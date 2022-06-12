Повномасштабне вторгнення РФ в Україну: 508 дитина отримала поранення
За час повномасштабної війни Росії проти України загинули 287 дітей та ще 508 поранено
Про це повідомив у телеграмі Офіс генпрокурора.
"Станом на ранок 12 червня 2022 року більше ніж 795 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 287 дітей загинуло та понад 508 поранено", - йдеться в повідомленні.
Утім ці дані не остаточні, адже в місцях бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях ще триває робота.
Найбільше дітей постраждало на Донеччині - 217, Харківщині - 149, Київщині - 116, Чернігівщині - 68, Луганщині - 53, Херсонщині - 52, Миколаївщині - 48, а також Запорізькій області - 30, Сумській - 17, Житомирській - 15 та у Києві - 16.
За попередню добу стало відомо про поранення ще 16 дітей на Харківщині.
"3 червня через обстріл окупантами м. Балаклея отримала поранення 11-річна дівчинка. Внаслідок обстрілу м. Харкова 30 травня з мінно-вибуховими пораненнями до лікувального закладу доставлено 16-річного хлопця. Також, стало відомо, що внаслідок обстрілу автомобіля на початку військової агресії в м. Харків отримав поранення 17-річний хлопець", - додають у прокуратурі.
Через обстріли армії РФ пошкоджено 1971 заклад освіти, із них 194 повністю зруйновані.
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