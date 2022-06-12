Про це повідомив у телеграмі Офіс генпрокурора.

"Станом на ранок 12 червня 2022 року більше ніж 795 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 287 дітей загинуло та понад 508 поранено", - йдеться в повідомленні.

Утім ці дані не остаточні, адже в місцях бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях ще триває робота.

Найбільше дітей постраждало на Донеччині - 217, Харківщині - 149, Київщині - 116, Чернігівщині - 68, Луганщині - 53, Херсонщині - 52, Миколаївщині - 48, а також Запорізькій області - 30, Сумській - 17, Житомирській - 15 та у Києві - 16.

За попередню добу стало відомо про поранення ще 16 дітей на Харківщині.

"3 червня через обстріл окупантами м. Балаклея отримала поранення 11-річна дівчинка. Внаслідок обстрілу м. Харкова 30 травня з мінно-вибуховими пораненнями до лікувального закладу доставлено 16-річного хлопця. Також, стало відомо, що внаслідок обстрілу автомобіля на початку військової агресії в м. Харків отримав поранення 17-річний хлопець", - додають у прокуратурі.

Через обстріли армії РФ пошкоджено 1971 заклад освіти, із них 194 повністю зруйновані.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb