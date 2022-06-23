Повномасштабне вторгнення РФ в Україну: кількість поранених дітей зросла до 593
Росіяни поранили 593 дитини і пошкодили 2056 закладів освіти від початку повномасштабного вторгнення в Україну
Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.
"Більше ніж 917 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 23 червня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 324. Зросла кількість поранених - 593", - зауважили ювенальні прокурори.
Інформація не остаточна, адже в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях її продовжують встановлювати.
Найбільше дітей постраждало в Донецькій області - 308, Харківській - 175, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 54, Херсонській - 52, Миколаївській - 48, Запорізькій - 31, Сумській - 17.
"Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2056 закладів освіти. З них 212 зруйновано повністю", - додали в Офісі генпрокурора.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.21
Купівля 34.21Продаж 34.96
-
EUR
Купівля 35.77Продаж 36.77
- Актуальне
- Важливе