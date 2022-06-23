Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.

"Більше ніж 917 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 23 червня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 324. Зросла кількість поранених - 593", - зауважили ювенальні прокурори.

Інформація не остаточна, адже в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях її продовжують встановлювати.

Найбільше дітей постраждало в Донецькій області - 308, Харківській - 175, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 54, Херсонській - 52, Миколаївській - 48, Запорізькій - 31, Сумській - 17.

"Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2056 закладів освіти. З них 212 зруйновано повністю", - додали в Офісі генпрокурора.

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