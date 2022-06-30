Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.

"Більше ніж 972 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації в нашій державі. Станом на ранок 30 червня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 341. Зросла кількість поранених - понад 631", - зауважили ювенальні прокурори.

Дані не остаточні, адже їх продовжують встановлювати в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше дітей постраждало в Донецькій області - 338, Харківській - 185, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 60, Миколаївській - 53, Херсонській - 52, Запорізькій - 31.

Від російських обстрілів Лисичанська на Луганщині 27 червня хлопчики 13 та 15 років отримали поранення.

На Харківщині 29 червня росіяни обстріляли Чугуївський район, поранивши 11-річну дівчинку.

"Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2096 закладів освіти. З них 215 зруйновано повністю", - наголосили в Офісі генпрокурора.

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