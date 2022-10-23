Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.

"Станом на ранок 23 жовтня 2022 року більш ніж 1250 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 430 дітей загинули та понад 820 отримали поранення різного ступеня тяжкості", - наголосили ювенальні прокурори.

Дані не остаточні, адже їх іще встановлюють у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждалих дітей - у Донецькій області - 419, Харківській - 260, Київській - 116, Миколаївській - 77, Запорізькій - 69, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Херсонській - 57, Дніпропетровській - 31.

Унаслідок російських обстрілів Українська на Донеччині 22 жовтня отримали порвнення двоє дітей 9 й 11 років.

"Через бомбардування й обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2663 заклади освіти. 326 з них зруйновано повністю", - зазначили в Офісі генпрокурора.

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