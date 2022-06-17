Повномасштабне вторгнення РФ в Україну: кількість загиблих дітей зросла до 322
Від початку повномасштабної війни РФ проти України окупанти поранили 322 дітей і пошкодили 2028 закладів освіти
Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.
"Станом на ранок 17 червня 2022 року більше 900 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 322 дитини загинуло та понад 581 поранено", - наголосили в ОГПУ.
Інформація не остаточна, тому що її продовжують встановлювати в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Найбільше постраждалих дітей - у Донецькій області - 301, Харківській - 170, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 54, Херсонській - 52, Миколаївській - 48, Запорізькій - 30, Сумській - 17.
Стало відомо про загибель іще двох 12-річних дівчаток, однієї 5-річної та хлопчика внаслідок російських обстрілів Маріуполя від березня до травня.
"Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2028 закладів освіти. З них 209 зруйновано повністю", - зауважили ювенальні прокурори.
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