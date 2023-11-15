Пов’язане зі штучним інтелектом: Кембриджський словник обрав слово 2023 року

Про це пише Sky News.

Традиційне визначення "hallucinate" полягає в тому, що хтось відчуває щось, чого не існує, як правило, через стан здоров’я або вживання наркотиків, але тепер це також стосується штучного інтелекту, який створює неправдиву інформацію.



"Коли штучний інтелект галюцинує, він створює неправдиву інформацію", - заявили укладачі Кембриджського словника.

Зазначається, що цього року стався сплеск інтересу до таких ШІ-інструментів, як чат-бот ChatGPT. Однак штучний інтелект не завжди надає надійну та перевірену інформацію.

Sky News підкреслює, що галюцинації штучного інтелекту, також відомі як конфабуляції, виникають, коли інструменти надають неправдиву інформацію, яка може варіюватися від пропозицій, які здаються абсолютно правдоподібними, до таких, які є абсолютно безглуздими.

"Той факт, що штучний інтелект може «галюцинувати», нагадує нам, що людям все ще потрібно використовувати свої навички критичного мислення для використання цих інструментів. ШІ чудово вміє обробляти величезні масиви даних, щоб витягти конкретну інформацію та консолідувати її. Але чим оригінальнішими ви від них вимагаєте бути, тим більша ймовірність того, що вони зіб’ються зі свого шляху", - сказала менеджерка видавництва Кембриджського словника Вендалін Ніколс.